Hendrik Groen vanuit het niets op nummer 1

‘Leven en laten leven’ van Hendrik Groen is in de eerste week dat de roman in de winkels lag, meteen naar de eerste plaats van de Bestseller 60-lijst geknald. Hendrik Groen, naar verluidt pseudoniem van Peter de Smet, werd een regelrechte sensatie met zijn dagboeken ‘Pogingen om iets van het leven te maken’ (2014) en ‘Zolang er leven is’ (2016), zogenaamd geschreven door de bewoner van een seniorencentrum.

Er gingen van beide boeken samen 500.000 exemplaren over de toonbank in Nederland en Vlaanderen alleen en er werden vertaalrechten verkocht in 35 landen. Hoeveel stuks er nu van de eerste druk van ‘Leven en laten leven’ (50.000 exemplaren) zijn aangeschaft, wordt vrijdag pas bekend, maar de tweede druk van 20.000 exemplaren is al in de maak.

Het nieuwe boek gaat niet over Groen, maar over Arthur Ophof, wiens leven ook wel wat sprankelender kan.