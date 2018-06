Streekvervoer regio’s Almere en Zaandam plat

In delen van Noord-Holland en Flevoland rijden donderdag geen streekbussen. De actie is onderdeel van de estafettestakingen voor een betere cao die de afgelopen weken steeds in een ander deel van het land plaatsvonden. De staking treft donderdag reizigers in de regio’s Zaandam en Almere die gebruikmaken van het streekvervoer van Connexxion, Keolis en EBS.

De vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent, maatregelen om de werkdruk te verminderen en om de 2,5 uur een (plas)pauze. Afgelopen maandag kwamen de werkgevers deels tegemoet aan die eis met de toezegging dat de werkroosters zo worden aangepast dat er elke 2,5 uur gelegenheid en een voorziening is om naar het toilet te gaan.

Maar een woordvoerder van de FNV zegt dat die toezegging de bond nooit officieel heeft bereikt. Daarnaast vindt de FNV dat de toezegging te vaag omschreven is en specifieker ingevuld moet worden.