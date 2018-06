Blokkade voor intocht in oktober voor rechter

In de rechtbank in Leeuwarden heeft vrijdag een regiezitting plaatsgevonden over de blokkade op de A7 op de dag van de landelijke sinterklaasintocht in 2017. Voor de inhoudelijke behandeling zijn in oktober vier zittingsdagen ingepland.

In totaal worden 34 Friezen tussen de twintig en zestig jaar verdacht van het blokkeren van de A7 ter hoogte van Oudehaske op 18 november. Zij parkeerden hun auto’s op de snelweg. Hierdoor konden drie bussen met aanhangers van Kick Out Zwarte Piet niet doorrijden naar Dokkum, waar zij wilden demonstreren bij de intocht. Er ontstond een kilometerslange file. De betoging tegen Zwarte Piet ging uiteindelijk niet door na een noodbevel.

Volgens het Openbaar Ministerie zorgde de blokkade voor een gevaarlijke situatie. Ook het verhinderen van een betoging wordt de groep aangerekend. Daarbij zou intimiderend gedrag zijn vertoond. Een vrouwelijke verdachte wordt tevens verdacht van opruiing. Zij zou een oproep tot de blokkade op Facebook hebben gezet.

Er kwamen vrijdag alleen onderzoekswensen aan bod. Advocaat Tjalling van der Goot, die 33 personen bijstaat, deed vrijdag het verzoek om een agent te horen die voor de dag van de blokkering opdracht zou hebben gegeven om de Facebook-oproep te verwijderen. De vrouw heeft hieraan gehoor gegeven, dus de verdenking tegen haar moet vervallen, aldus de raadsman. De rechtbank ging met deze wens akkoord.

Daarnaast gaf de rechter groen licht voor het verzoek om enkele agenten te horen, omdat zij volgens de advocaat de auto’s enige tijd hebben laten staan, waardoor de blokkering onnodig lang heeft geduurd. Ook wordt locoburgemeester Pytsje de Graaf van Dongeradeel gehoord over het uiteindelijk verbieden van de anti-Zwarte Pietbetoging. Volgens Van der Goot had Kick Out Zwarte Piet na de blokkering nog de kans om te demonstreren.

De raadsman vond ook dat Kick Out Zwarte Piet geen spreekrecht mag hebben bij de inhoudelijke behandeling, omdat zij geen slachtoffers zouden zijn. Dit verzoek heeft de rechter afgewezen.

Tien verdachten waren vrijdag aanwezig in een volle zittingszaal. De publieke belangstelling was groot. Buiten werden spandoeken getoond met teksten als ‘Zwarte Piet discrimineert niet’.