Makers Redbad willen versoepeling filmkeuring

AMSTERDAM – De makers van de film Redbad zijn niet gelukkig met de Kijkwijzer-keuring voor de film. Ze willen dat ook bezoekers jonger dan zestien jaar straks naar de bioscoop kunnen voor het epos.

Redbad is alleen toegankelijk voor publiek van zestien jaar en ouder. “De vraag luidt of die regels niet verouderd zijn en dienen te worden bijgesteld. Ouders weten het best wat hun kinderen wel en niet aankunnen”, staat in een statement van producent Klaas de Jong en distributeur Splendid Film.

Om die reden willen ze dat de leeftijdskeuring wordt aangepast. Jongeren tot zestien jaar zouden de film onder begeleiding van een volwassene kunnen zien, zo pleiten De Jong en Splendid. “Dezelfde regeling die nu ook voor de twaalf jaar-keuring geldt, kinderen jonger dan twaalf mogen onder begeleiding van een volwassene naar de film.”

In het verleden spraken andere filmmakers zich ook al uit over de keuring. Zo was regisseur Dick Maas niet blij met de leeftijdsgrens voor zijn films Sint en Prooi. Redbad gaat volgende week zaterdag in première in Leeuwarden.