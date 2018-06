Het KNMI waarschuwt voor lokaal dichte mist. Met uitzondering van het midden en zuidwesten van het land is er door de mist plaatselijk een zicht van minder dan 200 meter.

Het weerinstituut heeft in verband daarmee waarschuwingscode geel afgegeven. Dat betekent dat het raadzaam is op te letten, met name op de weg. De mist zal de komende uren verdwijnen.