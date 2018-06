Demonstratieterrein Malieveld op de schop

Het Malieveld in Den Haag, vaak het toneel van demonstraties en evenementen, krijgt deze zomer een opknapbeurt. Het veld krijgt nieuw gras en een nieuw afwateringssysteem, zodat er geen grote plassen meer ontstaan. Bovendien wordt het terrein geëgaliseerd.

Volgens Staatsbosbeheer, dat het Malieveld samen met de Koekamp en het Haagse Bos sinds 1899 beheert, kost de opknapbeurt 650.000 euro. Het ,,openbaarste stukje Nederland”, zoals Staatsbosbeheer het Malieveld noemt, is de hele zomer afgesloten en een deel gaat pas met de kermis in september weer open. Een ander deel wordt pas in oktober opengesteld om het ingezaaide gras rust te geven. De Veteranendag op 30 juni is voorlopig het laatste evenement. Demonstraties moeten in die periode elders in Den Haag plaatsvinden.

Door veelvuldig gebruik en hoosbuien zijn op het Malieveld kuilen zijn ontstaan waardoor zich na regenval grote plassen vormen. Het gras is op sommige delen verdwenen.

Nieuw gras, drainagebuizen en natuursteenkorrels onder de grasmat zorgen ervoor dat het veld in de toekomst goed bruikbaar blijft voor protest en bij evenementen.