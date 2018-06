Hoogste eer voor Apache-piloot Afghanistan

De 36-jarige Roy de Ruiter, die jarenlang een gevechtshelikopter vloog in Afghanistan, krijgt de hoogste onderscheiding die het Nederlandse leger kent. Met heldendaden in 2008 heeft hij de Militaire Willems-Orde verdiend. Dat een Apache-piloot deze eer ten deel valt, is uitzonderlijk. Luchtmachtofficieren krijgen ook in andere landen zelden zo’n hoge onderscheiding.

De inmiddels afgezwaaide majoor krijgt de onderscheiding op 31 augustus door de koning opgespeld. Dan hoort hij pas waaraan hij het ridderschap precies te danken heeft.

De Ruiter diende tussen 2004 en 2009 zes keer in Afghanistan, waar hij vooral de taak had grondtroepen te beschermen. Na zijn vijfde missie, in 2008, klom hij op tot commandant van een Apache-eenheid. Die missie heeft hem vermoedelijk ook de Willems-Orde opgeleverd.