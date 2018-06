Twee mannen die zondag werden aangehouden in verband met de vondst van een dode vrouw in een woning aan de Grotemarkt in Rotterdam, zijn maandag weer vrijgelaten. Volgens de politie zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen.

De mannen waren in de woning aanwezig waar de dode vrouw werd aangetroffen. Zij werden aangehouden en meegenomen voor verhoor.