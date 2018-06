PvdA polst GroenLinks en SP over één lijst

De PvdA vraagt GroenLinks en SP of die ervoor voelen samen de Eerste Kamerverkiezingen van volgend jaar in te gaan. De leden van de partij hadden daarom gevraagd.

De PvdA-achterban wil in maart wel afzonderlijk deelnemen aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Maar de sociaaldemocraten zouden graag zien dat de gekozen Statenleden, die twee maanden later de nieuwe Eerste Kamer kiezen, kunnen stemmen op een gezamenlijke lijst van PvdA, GroenLinks en SP. Het partijbestuur kreeg daarom de opdracht ,,te verkennen of dat een mogelijkheid is”.

Partijvoorzitter Nelleke Vedelaar vindt eigenlijk dat een gezamenlijke lijst te ver gaat. Ze verwacht meer van inhoudelijke samenwerking tussen de drie geestverwanten, zoals de linkse ‘tegenbegroting’ die zij hebben opgesteld. Vedelaar is ervoor beducht dat de linkse partijen zich ,,weer in de vorm verliezen”. Maar ze voert de wens van de leden toch uit. GroenLinks en SP kunnen nog voor de zomer een brief verwachten.