Acht maanden voor Gouds ex-raadslid om ontucht

De 33-jarige Khalid T. heeft acht maanden celstraf gekregen voor ontucht met een destijds dertienjarig meisje. Hij is vrijgesproken van het onttrekken aan het ouderlijk gezag, omdat hij niet kon weten dat het meisje minderjarig was

De twee kenden elkaar via een advertentie op een sekssite. Augustus vorig jaar spraken ze met elkaar af en gingen naar een hotel. De rechtbank gelooft niet dat T. het meisje alleen heeft afgezet bij het hotel en de volgende ochtend weer heeft opgehaald, maar dat hij de nacht daar heeft doorgebracht en dat ze seks hadden.

T. is de ex-directeur van de Alphense islamitische basisschool An Noer en voormalig PvdA-gemeenteraadslid in Gouda.

Het meisje had naar aanleiding van de advertentie op de sekssite met vijftien personen contact gehad. Ze zou met nog een man hebben afgesproken. Mogelijk wordt die ook nog strafrechtelijk vervolgd.

T. werd vorig jaar september opgepakt en zat acht maanden in voorarrest. Hij komt dus vrijwel direct vrij.