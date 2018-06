Wilders doet aangifte tegen Azarkan

PVV-leider Geert Wilders doet donderdag aangifte tegen DENK-fractievoorzitter Farid Azarkan om het plan nepadvertenties te gaan inzetten tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Daarmee moesten Wilders en de PVV in een slecht daglicht worden geplaatst. Wilders twittert dat hij met reclameman Eduard Nandelall heeft gesproken. ,,De nep-banner kwam van Azarkan zelf!”

Wilders doet om 19.00 uur aangifte tegen Azarkan wegens smaad en laster.

Reclameman Nandelall zelf stapt ook naar de politie. Hij onthulde dat DENK de nepnieuwscampagne overwoog en vindt dat DENK-kopstuk Azarkan zijn goede naam heeft aangetast. Azarkan op zijn beurt beweert dat Nandelall de advertentiecampagne op eigen houtje opzette en dat vervolgens hem in de schoenen schoof.

DENK overwoog in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar in naam van de PVV te adverteren met de leus: ‘Na 15 maart gaan we Nederland zuiveren’. Boven de slogan zou een beeltenis van Wilders prijken en wie erop zou klikken zou terechtkomen op de website van de PVV. Onlinemarketeer Nandelall kreeg opdracht daar voorbereidingen voor te treffen, maar DENK schoot het plan uiteindelijk toch af.

Azarkan doet het plan af als een ideetje, dat al gauw van tafel ging. Nandelall, die onder meer een testadvertentie plaatste, zou buiten zijn medeweten om hebben doorgewerkt aan de campagne. De onlinemarketeer spreekt dat tegen. ,,Azarkan heeft zelf opdracht gegeven. Hij probeert mij nu voor de bus te gooien, terwijl hij al die tijd wist dat de testadvertentie online stond.”