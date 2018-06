Waterschap pakt medicijnresten in riool aan

Waterschap Vallei en Veluwe gaat via een nieuwe techniek met actieve koolstof vanaf eind 2019 medicijnresten uit het rioolwater zuiveren. Het waterschap gaat de koolstof samen met de bedrijven CIRTEC en Pulsed Heat/Setiva winnen uit cellulose op zijn rioolwaterzuivering in Ede.

Niet alleen medicijnresten worden gezuiverd uit het rioolwater, ook wordt een waardevolle grondstof geproduceerd. Hiermee draagt het waterschap bij aan de doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn in Nederland.

,,Door zelf actief kool te produceren en ook weer in te zetten op onze zuivering maken we de cirkel rond”, zegt dijkgraaf Tanja Klip-Martin. ,,Het is niet alleen effectief, maar ook kostenefficiënt. Wat ons betreft is afvalwater al een lange tijd geen afval meer, maar moeten we het meer en meer zien als waardevolle grondstoffenstroom.”

Cellulose wordt vooral gewonnen uit resten van toiletpapier dat dagelijks op de rioolwaterzuivering in Ede binnenkomt. Door met een fijne zeef afvalwater te zeven wordt de aanwezige cellulose gewonnen. De cellulose wordt ontwaterd en gedroogd en na bewerking ontleed in pyrolysegas, zuren, bio-olie en biochar. Het waterschap gaat het gas zelf gebruiken en de bio-olie verkopen.

Het geproduceerde biochar wordt bewerkt en als actief kool gebruikt voor het ‘vasthouden’ van medicijnresten tijdens het zuiveringsproces. Vooral resten van medicijnen als diclofenac en oxazepam worden zo uit het rioolwater gehaald.