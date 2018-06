Ontruimingen huizen en kantoorpanden om brand

Een aantal kantoorpanden en huizen in de omgeving van het oude kantoor van de Belastingdienst in Leeuwarden is ontruimd. In het pand aan de Tesselschadestraat woedt sinds vrijdagochtend een grote brand. De rook die vrijkomt, trekt over de stad. In een NL Alert werden mensen in de omgeving rond 09.00 uur gewaarschuwd ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te doen vanwege de rook.

In het oude kantoor waren volgens een woordvoerder van de gemeente vier mensen aanwezig, anti-kraakbewoners. Zij zijn veilig uit het gebouw gehaald en elders opgevangen.

Volgens de gemeentewoordvoerder probeert de brandweer vanaf de buitenkant het pand af te koelen. ,,Ze moeten eerst een doorgang zien te creëren, dan gaan ze proberen sloopwerkzaamheden uit te voeren om bij het vuur te kunnen.” Het vuur zou onder meer in plafonddelen zitten.

Onder de ontruimde kantoorpanden zijn onder meer het Veiligheidshuis en een advocatenkantoor. Waar deze geëvacueerden zijn, weet de woordvoerder niet. Ook is het brugwachtershuisje dicht vanwege de rook, waardoor geen vaarverkeer mogelijk is. Verder zijn zeven wegen afgesloten.

Het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé meldt dat leerlingen vanwege de brand voorlopig binnenblijven. Leerlingen die vrij zijn, mogen gaan.