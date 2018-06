FNV sluit zich aan bij staking streekvervoer

De FNV schaart zich achter de staking van het landelijk streekvervoer komende woensdag. Dat is maandagavond besloten nadat de bond overleg had gehad met de leden. Eerder maandag had vakbond CNV zijn leden al opgeroepen woensdagochtend het werk voor 72 uur neer te leggen.

,,De FNV en de werkgevers in het streekvervoer zijn er niet uitgekomen. Na overleg met de leden vanavond is tot verdere acties besloten. Dit betekent dat de eerder aangekondigde stakingen in het streekvervoer vanaf woensdag doorgaan, voor onbepaalde tijd”, zo meldt de bond.

FNV Streekvervoer en de chauffeurs willen een extra pauze tijdens een dienst van meer dan 6,5 uur. De bond stelt dat de chauffeurs nu ‘slechts’ twee keer een kwartier pauze hebben op een dienst van acht uur.

De cao Streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers.