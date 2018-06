Trafigura eist 1 miljoen van claimstichting

AMSTERDAM (ANP) -Trafigura eist geld van de stichting die namens giframpslachtoffers uit Ivoorkust in Nederland schadeclaims indiende tegen de grondstoffenhandelaar. Advocaten van de stichting UVDTAB dienden daarbij vervalste documenten in, stelt Trafigura. Het bedrijf wil in totaal 1 miljoen euro op hen verhalen.

De stichting zou de valse claims hebben ingediend bij de rechtbank in Amsterdam, waarbij ze aanvankelijk 277 miljoen euro aan schadevergoedingen eiste. De rechter oordeelde in november 2016 dat de rechtszaak van UVDTAB niet ontvankelijk was.

Aanleiding voor de schadeclaim vormt een gifdump in 2006, toen een door Trafigura ingehuurd bedrijf in de Ivoriaanse havenstad Abidjan chemisch afval loosde. Trafigura zegt 200 miljoen euro aan schadevergoedingen te hebben betaald voor die giframp, maar wil geen aansprakelijkheid erkennen.