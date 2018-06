‘Bestuurder bestelauto vluchtte weg in Audi’

De bestuurder van de bestelauto die dinsdagochtend vroeg het gebouw van De Telegraaf aan de Basisweg in Amsterdam is binnengereden, is daarna vermoedelijk gevlucht in een donkerkleurige Audi. Dat meldt de politie. De politie meldde eerder dat het om een BMW ging, maar dat bleek na onderzoek een Audi te zijn.

Het zou om twee daders gaan. Een die de bestelauto bestuurde en de bestuurder van de Audi.

De Audi is in eerste instantie gezien komende uit de richting van het centrum en is met hoge snelheid weggereden richting de A10. Of de auto de A10 is opgereden is niet bekend. De politie zoekt getuigen die iets gezien hebben of beelden hebben opgenomen via bijvoorbeeld een dashcam.

De politie zegt de zaak te behandelen met de hoogste prioriteit.