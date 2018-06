Paul Jansen: ‘We laten ons niet intimideren’

,,We weten niet uit welke hoek dit komt. Het is duidelijk dat we niet overal vrienden hebben. We zullen moet afwachten wat het onderzoek van de politie uitwijst, maar we gaan door met ons werk. We laten ons niet intimideren.” Dat zegt hoofdredacteur van De Telegraaf Paul Janssen in een reactie nadat een bestelauto de pui van het pand van de Telegraaf Media Groep (TMG) was ingereden.

,,We weten nog niet precies wat de omstandigheden zijn, maar dit kan geen toeval zijn. Je moet moeite doen om daar te komen. Alles wijst op opzet en wat mij betreft op een aanslag.”

Wie er achter zou kunnen zitten kan Jansen niet zeggen. ,,Aangezien we niet weten wie de boodschapper is, weten we ook niet wat de boodschap is. Duidelijk is wel dat we doorgaan met ons belangrijke journalistieke werk.”

Jansen maakt zich wel zorgen om zijn personeel. ,,Dit komt natuurlijk hard aan bij de redactie maar ook bij andere collega’s van TMG, maar ook zij zullen hun schouders eronder zetten en gewoon vastberaden doorgaan met het werk waar zij mee bezig zijn.”

,,Het had erger kunnen aflopen. Het is midden in de nacht gebeurd. Er zijn niet zo veel mensen aanwezig op dat tijdstip. Dat is misschien een geluk bij een ongeluk, maar het maakt deze kwestie niet minder erg.”