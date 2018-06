4100 eindtoetsen opleidingsinstituut zoek

Eindtoetsen van 4100 leerlingen van het Engelstalige opleidingsinstituut Anglia zijn zoekgeraakt. De examens werden begin juni via PostNL opgestuurd naar Engeland om nagekeken te worden, maar zijn daar niet aangekomen. Directeur Arnold Augustijn van Anglia bevestigt berichtgeving hierover van het AD.

De schriftelijke examens werden in mei afgenomen op 106 scholen. Het gaat om examens op allerlei niveaus, van het zogenoemde ‘first step’ tot ‘masters’. Het vakkenpakket van Anglia wordt op 375 scholen in Nederland gegeven, van basis- en middelbare scholen tot hoger onderwijs.

Er is geen sprake van dat sommige leerlingen hun diploma missen door de zoekgeraakte toetsen, zegt Augustijn. ,,Leerlingen die dit vak nodig hadden voor hun einddiploma, hebben de toets eerder dit jaar al gemaakt.” Anglia hoopt dat de eindtoetsen nog boven water komen. Zo niet, dan is het nog onduidelijk of de leerlingen opnieuw examen moeten doen.