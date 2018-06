Nieuwe wet beitelt klimaatdoelen in steen

Met de nieuwe klimaatwet worden de doelstellingen om klimaatverandering tegen te gaan voor de komende decennia in steen gebeiteld. Ook als in de toekomst nieuwe coalities worden gesmeed met andere partijen, moeten die zich eraan houden, benadrukken de zeven ondertekenaars.

,,Deze wet beÃĢindigt de discussie of we deze doelen willen halen, en legt die doelen vast”, zegt fractieleider Lodewijk Asscher van de PvdA, de partij die samen met GroenLinks het initiatief nam tot de klimaatwet. Hij vindt dat het in de klimaatdiscussie te lang bij wetenschap en waarschuwingen is gebleven. ,,De werkelijkheid is: we hebben geen tijd te verliezen.”

GroenLinks-voorman Jesse Klaver verwijst naar een verhaal waarin de Griekse held Odysseus zich laat vastbinden aan de mast van zijn schip, zodat hij zich niet van de wijs kan laten brengen door het gezang van de sirenen. ,,Wat er in verkiezingstijd ook gebeurt, deze wet bindt politici vast aan de mast.”