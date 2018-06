Amsterdamse collegepartijen blij met Halsema

De Amsterdamse collegepartijen GroenLinks, PvdA en D66 zijn blij met de komst van Femke Halsema als burgemeester van de hoofdstad. Voor het eerst krijgt Amsterdam een GroenLinks-politica aan het roer. ,,We hebben heel lang goede PvdA-burgemeesters gehad, maar nu is het een andere tijd”, reageerde PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki.

,,We zijn heel blij met de voordracht van deze eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam”, zei Mbarki. ,,We denken dat ze aan alle kwaliteiten en competenties voldoet om een hele goede burgemeester van de stad te zijn.”

GroenLinks, dat bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij van de stad werd, is eveneens verheugd met de komst van partijgenoot Halsema. ,,Ik denk dat Amsterdam heel erg blij en trots mag zijn met deze voordracht”, zei fractievoorzitter Femke Roosma. ,,Het is goed dat de gemeenteraad een goed debat heeft gevoerd over deze voordracht. Dat sommige mensen vraagtekens zetten bij de bestuurlijke ervaring van Halsema, begrijp ik niet. Die heeft ze wel opgebouwd, onder meer bij zorginstellingen en ook bij goede doelen. Ik denk dat mevrouw Halsema een verbinder zal zijn, iemand die er is voor alle Amsterdammers.”

Ook D66 is tevreden over de keus van de gemeenteraad, zei fractievoorzitter Reinier van Dantzig. ,,Een vrouwelijke burgemeester en een progressieve burgemeester. Daar zijn wij als D66 heel blij mee.”

De SP, die ook in het college zit, heeft nog niet gereageerd.