Steeds meer besmeurde vogels in opvangcentrum

165 met stookolie besmeurde vogels zijn inmiddels ondergebracht in het noodhospitaal bij de Maeslantkering bij Hoek van Holland. Daaronder zijn ongeveer tachtig dieren die eerder in Vogelklas Karel Schot werden opgevangen. Ook vanuit andere vogelasielen worden vieze vogels naar het centrum gebracht. De vogels raakten met olie bedekt toen zaterdag een olietanker in de 3e Petroleumhaven op een steiger botste, en 200 ton stookolie in het water terechtkwam.

In het noodhospitaal wordt een speciale vogelwasstraat gebouwd waar de stookolie voorzichtig van de vleugels van de vogels gespoeld kan worden. De verwachting is dat deze donderdag klaar is voor gebruik. Rijkswaterstaat werkt woensdagavond tot laat door om de straat gereed te krijgen. Tot die tijd kunnen de vogels tot rust komen in het centrum.

Met de bouw van het centrum werd maandag begonnen. Als het af is, kunnen er 500 vogels terecht.