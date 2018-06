Verdachten overval huis Van Barneveld vast

De politie heeft twee nieuwe verdachten opgepakt vanwege de overval in Den Haag op het huis van darter Raymond van Barneveld. Tijdens de overval op 16 juni was de darter niet thuis, zijn vrouw wel.

De twee arrestanten komen uit Amsterdam en zijn 24 en 25 jaar oud. De politie hield de twee mannen aan in Amsterdam. Zij zitten vast in beperking, wat inhoudt dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Vorige week woensdag was ook al een 24-jarige Amsterdammer aangehouden vanwege de zaak

De vrouw van Van Barneveld schrok wakker toen drie mannen die zaterdag in de vroege ochtend de woning binnendrongen en bij een worsteling met de drie overvallers liep zij blauwe plekken op.

De politie heeft vanwege de privacy niet formeel bevestigd dat de betrokken overvallen woning van de Van Barnevelds is. Maar zowel de darter als zijn vrouw reageerde op sociale media op de zaak.