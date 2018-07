Koningspaar bezoekt Curaçao

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima worden zondag aan het einde van de middag (lokale tijd) verwacht in Willemstad op Curaçao voor een tweedaags bezoek. Het is de tweede keer sinds de troonswisseling in 2013 dat het koningspaar op visite gaat in dit land binnen het koninkrijk. Aanleiding is de viering maandag van Dia di Bandera, de dag van de vlag.

Koning en koningin gaan na aankomst meteen naar het regeringscentrum in Fort Amsterdam voor een ontmoeting met gouverneur Lucille George-Wout. Daarna steken ze de binnenplaats over voor een gesprek met minister-president Eugene Rhuggenaath en kennismaking met de ministerraad van Curaçao. Het programma wordt afgesloten met een kijkje bij de ontwikkelingen in de haven met een uitstapje naar de megapier en het drijvende dok van Damen Shipyards. Maandagochtend ontmoet het paar, voorafgaand aan de festiviteiten van de Vlagdag, ook nog de leden van het parlement, de Staten.

Willem-Alexander heeft bij zijn aantreden besloten de Caribische delen van zijn koninkrijk niet alleen te bezoeken tijdens een uitgebreide rondreis die om de zes of zeven jaar plaatsvindt, maar om vaker aanwezig te zijn. ,,Dat lijkt me volstrekt logisch”, aldus de koning in een toelichting. De viering van Dia di Bandera is een goede gelegenheid om weer naar Curaçao te gaan, zo zei hij vorige maand.

Curaçao was als enige nog geen tweede keer bezocht. Het koningspaar was in 2015 op Bonaire en Aruba en vorig jaar op Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten, mede om die eilanden te steunen na de verwoestingen van de orkanen Irma en Maria.