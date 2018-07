Rieu populairder dan ooit

De Maastrichtse violist André Rieu ziet zijn populariteit wereldwijd groeien. Dat blijkt ook uit het aantal concerten dat hij vanaf woensdag in Maastricht geeft. Dat worden er dit jaar dertien: een record, zegt zijn woordvoerster.

Zo’n 150.000 mensen wonen dit jaar de concerten van André Rieu en zijn Johan Strauss Orkest op het Vrijthof bij. Dat zijn er per avond ongeveer 8000 op de stoeltjes op het plein, en nog eens zo’n 3000 op de terrasjes van de omliggende kroegen, restaurants en het Theater aan het Vrijthof.

Met concerten in 21 landen op vijf continenten is 2018 een van de meest succesvolle jaren voor de Maastrichtse stehgeiger, zegt zijn woordvoerster. ,,Wereldwijd zijn dit jaar al 600.000 tickets verkocht’’, laat ze weten.

Rieu begon met zijn concerten in zijn geboortestad Maastricht in 2005. Dit jaar treedt hij er voor de veertiende keer op. Niet alleen voor ’eigen’ publiek, laat zijn woordvoerster weten. Het gemêleerde gezelschap van toeschouwers omvat maar liefst tachtig nationaliteiten. ,,De mensen komen uit de hele wereld om Rieu op het Vrijthof te kunnen zien. Ik hoorde bijvoorbeeld dat er mensen van de Fiji-eilanden komen, en uit Indonesië en Australië.’’

,,We zien dat er elk jaar meer mensen naar Maastricht komen. Vorig jaar gaf Rieu twaalf concerten, en dat was al een record. De twaalf voor dit jaar geplande concerten waren zo snel uitverkocht, dat we naar een dertiende moesten.’’

Mensen tasten vaak diep in de beurs om een concert bij te wonen. Nog afgezien van de reis kost een kaartje vanaf 59,00 euro tot… ja, tot 799 euro, maar dan mag je wel op de eerste drie rijen te zitten, heb je een luxe verblijf in een vijfsterrenhotel, bezoek je de studio van de violist en krijg je een rondleiding door de stad.

Een faillissement van een kip- en kreeftrestaurant aan het Vrijthof eerder dit jaar dreigde zevenhonderd fans te duperen. Die hadden bij het restaurant een arrangement voor 85 euro gekocht, concert plus diner. Maar het restaurant ging failliet. Rieu liet speciaal voor die fans een hoek bij het Theater aan het Vrijthof inrichten, waar ze onder het genot van een diner het concert alsnog kunnen bijwonen. Op kosten van Rieu.

Net als vorige jaren presenteert Rieu dit jaar een verrassingsgast. Vorig jaar haalde Rieu David Hasselhoff naar het Vrijthof. Wie dat dit jaar wordt, wil zijn woordvoerster nog niet zeggen.