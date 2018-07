Wiebes blijft erbij: snel gasbesluit nodig

Om dit jaar te kunnen beginnen met de vermindering van de gaswinning in Groningen, is het van belang dat daar nu al knopen over worden doorgehakt. Zelfs al zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor de schatkist nog zeer ongewis. Dat benadrukte minister Eric Wiebes (Economische Zaken) nog maar eens tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel dat de afbouw regelt.

Over het voorstel zou dinsdag al gestemd worden. Maar de oppositie zag nog zoveel haken en ogen, ook op bijvoorbeeld het juridische vlak, dat zij er donderdag nog verder over wilde debatteren. SP-Kamerlid Sandra Beckerman noemde het debat van dinsdag ,,rommelig”, onder meer omdat Wiebes op veel vragen het antwoord schuldig moest blijven.

De minister begrijpt dat er nog veel vragen liggen, maar gaf daarvan vooral de complexiteit van de materie de schuld. ,,Het is niet rommelig, maar ingewikkeld.” De Kamer stemt vanavond laat alsnog over het wetsvoorstel.