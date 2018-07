Halsema donderdag beëdigd als burgemeester

Amsterdam heeft donderdag een nieuwe burgemeester. Commissaris van de Koning van Noord-Holland, Johan Remkes, beëdigt Femke Halsema die middag tijdens een buitengewone raadsvergadering. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) maakte vrijdag bekend dat het kabinet akkoord is met de benoeming van Halsema.

De gemeenteraad neemt tijdens dezelfde bijeenkomst ook afscheid van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen, die de functie sinds december vervulde na de dood van Eberhard van der Laan.

De voormalig GroenLinks-leider werd vorige week voorgedragen door de gemeenteraad, na een urenlange geheime vergadering. Halsema wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van de hoofdstad. Ze heeft vanwege haar nieuwe baan al haar bestuursfuncties opgezegd, maakte de gemeente bekend.

De GroenLinks-coryfee was jarenlang een gezichtsbepalende politica in Den Haag. Tussen 1998 en 2010 zat Halsema in de Tweede Kamer, vanaf 2002 als fractievoorzitter. Het is voor het eerst dat Amsterdam een GroenLinks-burgemeester krijgt. Decennialang stond er een PvdA’er aan het roer.