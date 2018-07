‘Probleem energiedrank treft kleine groep’

Er is maar een kleine groep jongeren die te veel energiedrank drinken. Het gaat om 1 à 2 procent van alle jongeren en vaak zijn dat jongeren die ook ander risicogedrag vertonen, zoals roken en het gebruik van alcohol en drugs, schrijft de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) in reactie op de ophef over de ophef over energiedrankjes bij jongeren. Volgens FWS-directeur Raymond Gianotten helpt een aanpak van alleen energiedrank daarom niet.

De frisdrankkoepel baseert zich op een onderzoek van het RIVM. Dat onderzoek is door staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd. FWS stelt dat onder meer de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en Foodwatch ten onrechte de indruk wekken dat het om ,,brede, grote en toenemende problematiek” zou gaan.

Volgens FWS blijkt uit het onderzoek dat de groep probleemgebruikers onder tieners juist afneemt. Daar werkt de branche naar eigen zeggen ook hard aan. Zo richten bedrijven in de sector zich met reclame niet op jongeren onder de 16 en verkopen ze geen energiedrankjes op scholen.