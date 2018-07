Vreedzaam protest bij eendenslachterij

Enkele tientallen activisten hebben vrijdag in Ermelo geprotesteerd bij eendenslachterij Tomassen Duck-To. Het protest tegen dierenmishandelingen in Nederlandse eendenfokkerijen is vreedzaam verlopen.

Animal Rights bracht donderdag schokkende beelden naar buiten van eenden die op fokkerijen mishandeld worden. De dierenactivisten willen een verbod op de eendensector en sluiting van de slachterijen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft al een onderzoek aangekondigd naar het vangen en laden van eenden bij fokkerijen. Volgens Animal Rights zijn de dieren mishandeld bij bedrijven in Dalfsen, Putten en Epe waar de eenden voor het bedrijf in Ermelo worden vetgemest.

Tomassen Duck-To heeft een vergunning aangevraagd voor het slachten van 40.000 eenden per dag. Nu heeft het bedrijf nog een vergunning voor het slachten van 32.000 eenden. Animal Rights wil die uitbreiding voorkomen, zei campagneleider Robert Molenaar. ,,Dit betekent dat de druk bij eendenfokkerijen alleen maar groter wordt. De slachterij hier heeft als enige nog een elektrisch waterbad waarin de dieren worden verdoofd.” Dat systeem werkt niet, zei hij. Het leidt ertoe dat dieren onverdoofd geslacht worden.

De schokkende beelden die donderdag verspreid zijn, komen niet uit het bedrijf in Ermelo. ,,Maar Tomassen beheerst de keten. Die eenden worden elders opgefokt en dan hier geslacht”, aldus Molenaar. Met spandoeken stonden de activisten tegenover de ingang van het bedrijf in Ermelo. ,,Stop de slacht” stond erop te lezen, met een foto van een dood kuikentje. Vrachtwagens vol eenden reden af en aan langs de demonstratie. ,,Als we hiermee de publieke opinie beïnvloed hebben, ben ik al tevreden”, zegt demonstrante Annelies Dam. Ze woont sinds kort in Ermelo. ,,Iedereen van het dorp moet hier staan. Dit moet je dieren niet willen aandoen.”

De directie van Tomassen Duck-To was vrijdag niet aanwezig om commentaar te geven.