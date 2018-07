Inhalen maatschappijleer VMBO roept onrust op

Advocaat Wouter Geertsen heeft vrijdag namens zo’n 130 ouders een brief geschreven aan de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs waarin hij om opheldering vraagt over het vak maatschappijleer. Alle eindexamenleerlingen van VMBO Maastricht moeten dat vak overdoen. Volgens Geertsen roept deze verplichting veel irritatie en onrust bij ouders en leerlingen op.

Veel leerlingen rekenden er niet op dat ze maatschappijleer moeten overdoen. Het in het derde jaar behaalde punt voor dit vak telt tot verbazing van leerlingen niet meer mee. ,,Dat kan niet op deze manier”, vindt Geertsen. ,,De communicatie door de school gaat mis, dat roept irritatie en woede op. Het vertrouwen was al weg, dat wordt er niet beter op.”

Een woordvoerder van de school zei de brief van de advocaat niet te kennen, maar voegde daaraan toe dat de externe examencommissie beslist over in te halen vakken. ,,Die bekijkt wat je gedaan moet hebben om de school met succes af te sluiten.”