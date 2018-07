Hoe veilig zijn we eigenlijk als we op het internet surfen, een whatsapp bericht sturen of op Facebook zitten? Negen van de tien Nederlanders hebben geen flauw benul welke bedrijven over hun persoonlijke gegevens beschikken. Moeten we ons zorgen maken? Wij vroegen het cybersecurity expert Mary-Jo de Leeuw van Revnext.

Op de lijst met landen waar de meeste ICT-criminaliteit plaatsvindt, staat Nederland op de vierde plek. De Nederlandse economie lijdt jaarlijks 10 miljard euro schade door cybercrime volgens een recent onderzoek van Deloitte. Mkb’ers hebben te weinig kennis van de gevaren en de benodigde beveiliging. Daarbij is goede beveiliging om cybercrime te voorkomen relatief duur voor kleinere ondernemers.

cybercrime-aanvallen

Maar niet alleen mkb’ers zijn zich voldoende bewust van de gevaren. Ook consumenten die zonder nadenken het openbare wifi gebruiken, apps op hun telefoon downloaden of telkens hetzelfde wachtwoord gebruiken, lopen veel meer gevaar dan ze denken. In 2017 zijn er 2,5 miljoen cybercrime-aanvallen voorgevallen.

Mary-Jo: “Veel mensen weten niet dat dat veel apps op de achtergrond stiekem mee luisteren of data kopiëren. Als ik bedrijven vraag wat de reden is dat ze dit doen, antwoorden ze met: omdat het kan.” De huidige situatie baart Mary-Jo zorgen. Ze is van mening dat consumenten meer maatregelen mogen nemen om zichzelf digitaal te beschermen.

Zestig apps

Hoe kunnen we ons als consument beschermen tegen eventuele hacks en ervoor zorgen dat onze persoonlijke gegevens niet in de verkeerde handen terechtkomen? “Sommige mensen hebben zestig apps op hun telefoon, waarvan ze er maar vier dagelijks gebruiken. Verwijder apps die je niet gebruikt.” Ook gaan veel mensen volgens Mary-Jo te makkelijk om met hun wachtwoorden. Als we overal de verjaardag van onze dochter als wachtwoord gebruiken, maken we het hackers wel heel makkelijk.

Wil je weten hoe je jezelf kunt beschermen, waardoor je je online veiliger voelt? In de tweede video van onze Awareness-reeks vertelt Mary-Jo welke maatregelen je kunt nemen, hoe om te gaan met apps en waarom het gebruik van een wachtwoord niet voldoende is.

