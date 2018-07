Defensie blijft op Marineterrein in Amsterdam

Defensie blijft op het Marineterrein in Amsterdam. Dat hebben de gemeente en het Rijk afgesproken, meldt het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

Aanvankelijk had de marine op 1 juli weg moeten zijn van het terrein in hartje Amsterdam, maar op 19 juni kreeg de gemeente te horen dat het Rijk een groot deel toch voor gebruik door Defensie wilde houden. De belangrijkste redenen zijn de veranderde internationale veiligheidssituatie en de zichtbare aanwezigheid van militairen in Amsterdam. Het Marineterrein is ideaal omdat het afgesloten kan worden en goed bereikbaar is.

Volgens het stadsbestuur is in nader overleg afgesproken dat de beoogde ontwikkeling van het terrein wordt gewijzigd. Doel was om van het gebied een internationaal toonaangevend nieuw stuk stad te maken met een mix van kennisinstellingen, werken, wonen en recreĆ«ren. Het is nog niet duidelijk hoe dat nu verder gaat, aldus het college. ,,De gemeente Amsterdam en het Rijk blijven met elkaar in gesprek en onderzoeken samen of het mogelijk zal zijn alsnog tot een aangepaste ontwikkeling te komen die zowel ten goede komt aan de stad als aan Defensie.”

Het 14 hectare grote terrein ligt vlakbij Amsterdam Centraal Station. De hoofdstad kreeg het in 2013 terug nadat het ongeveer 350 jaar in handen was geweest van de marine. Het terrein op het eiland Kattenburg werd afgestoten omdat Defensie een miljard euro aan bezuinigingen moest treffen.