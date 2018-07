‘Stop lobby-bijbanen Europarlementariërs’

Drie van de 751 Europarlementariërs, onder wie Agnes Jongerius (PvdA), hebben een betaalde bijbaan bij een organisatie die in het EU-lobbyregister staat. Dit blijkt uit een rapport van Transparency International over neveninkomsten van leden van het EU-parlement. De organisatie pleit voor een verbod voor Europarlementariërs op een betaalde bijbaan bij zo’n organisatie tijdens hun zittingsperiode.

Transparency International waarschuwt dat financiële banden met het bedrijfsleven en lobbyisten belangenverstrengeling in de hand kunnen werken. Daarom wordt de oprichting van een toezichthouder geadviseerd. Jongerius is sinds april 2013 lid van de raad van commissarissen van het bedrijf PostNL, dat als lobbyist bij het parlement is geregistreerd. Europarlementariërs moeten contacten met geregistreerde lobbyisten melden als ze aan wetgeving werken, om belangenverstrengeling te voorkomen.

Jongerius staat bovenaan de lijst van zeven Nederlandse leden van het Europees Parlement die inkomsten uit nevenactiviteiten hebben aangemeld. De oud-FNV-bestuurder had met nevenactiviteiten minstens 90.596 euro extra bruto-inkomen sinds ze in juli 2014 lid werd van het parlement. Jongerius laat in een reactie weten dat ze alle netto-inkomsten uit haar nevenfuncties aan goede doelen schenkt.

Nummer twee van de Nederlandse ‘bijklussers’ is de CDA’er Lambert van Nistelrooij met minstens 47.503 euro. Ook Paul Tang (PvdA; 27.000 euro), Wim van de Camp (CDA; 20.507 euro), Jan Huitema (VVD; 18.018 euro), André Elissen (PVV; 5000 euro) en Hans van Baalen (VVD; 1515 euro) verdienden bij. Het gaat om het totaalbedrag dat de politici sinds juli 2014 volgens Transparancy hebben gedeclareerd tot 3 juli van dit jaar. Het basissalaris van Europarlementariërs ligt rond de 8500 euro per maand.

Een op de drie leden van het Europees Parlement had in de onderzochte periode een bijbaan. Dat leverde ze samen in totaal minstens 18 miljoen euro bruto in vier jaar op.