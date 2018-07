Rutte: er moet meer geld naar Defensie

Nederland heeft de uitgaven aan defensie enorm verhoogd maar nog onvoldoende, zei premier Rutte bij aanvang van de NAVO-top in Brussel. ,,We moeten meer doen, dat heb ik vorige week ook gezegd in het Witte Huis. Dus we moeten in 2020 opnieuw kijken naar de uitgaven.’’

De NAVO-landen hebben afgesproken in 2024 2 procent van het nationaal inkomen aan defensie te besteden. Nederland blijft deze kabinetsperiode op 1,3 procent steken. President Donald Trump wil dat landen als Nederland er ,,onmiddellijk werk’’ van maken, zei hij woensdag. Hij had Rutte onlangs al een brief hierover geschreven.

,,Als het gaat om de 2 procent heeft Trump gewoon een heel groot punt’’, aldus Rutte. Volgens hem is het nu zaak ,,een verstandig debat met alle NAVO-leden te voeren’’. Volgens hem is er ,,grote eensgezindheid’’ om toe te werken naar de 2 procent in 2024.

Trump haalde eerder op de dag hard uit naar Duitsland, dat volgens hem volledig door Rusland gecontroleerd vanwege de gaspijpleiding Nord Stream 2 die wordt aangelegd. ,,Het land is een gevangene van Rusland’’, zei Trump, die herhaalde dat de VS opdraaien voor de kosten van Duitslands bescherming.

Europa is al heel lang afhankelijk van Russisch gas en zal dat ook blijven, aldus Rutte. ,,We stoppen met winnen in Groningen en Noorwegen heeft geen eindeloze reserves.’’

Die Europese afhankelijkheid hoeft volgens Rutte geen probleem te zijn. ,,Mits je strakke afspraken maakt en voorkomt dat Oekraïne door die gasleveranties afhankelijk zou worden van Rusland. En Duitsland zegt met steun van Nederland: we moeten de positie van Oekraïne goed regelen.” Net als Duitsland stelt Rutte dat Nord Stream een commercieel project is.