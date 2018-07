Zomerpauze in proces-Holleeder

De rechtbank in Amsterdam zet donderdag met het mogelijk laatste getuigenverhoor van Astrid Holleeder een dikke punt achter het eerste gedeelte van het megaproces tegen Willem Holleeder. Op de dertigste dag van de strafzaak komt de jongste zus van ‘de Neus’ (60) verklaren over de moord op vastgoedman Willem Endstra in 2004.

Astrid Holleeder heeft haar broer aangewezen als moordenaar. Of haar inbreng doorslaggevend is, blijkt pas volgend jaar, als de rechtbank tot een uitspraak komt. Maar tot nu toe is haar aanwezigheid in de Amsterdamse gerechtsbunker in ieder geval steevast een garantie voor veel media-aandacht, grote publieke belangstelling en veel spektakel.

Astrid Holleeder nam stiekem gesprekken op met haar broer, liet haar zus Sonja en Sandra den Hartog (ex-vriendin van ‘de Neus’) hetzelfde doen en stapte met de inhoud naar justitie. Haar relaas zette ze op papier in de familiekroniek ‘Judas’, die een bestseller werd. Het was de aanzet tot een familie-oorlog, die bijna als een rode draad door het strafproces tot nu toe loopt en waarin alle registers worden opengetrokken.

Holleeder zelf wordt ,,helemaal flauw” van alle ,,leugens, onzin en flauwekul” die de vrouwen hebben verteld. Zij worden volgens hem maar door een motief gedreven: geld. Bij zijn zussen gaat het om de criminele erfenis van Cor van Hout, met als bron het nooit teruggevonden deel van het Heineken-losgeld, en het meedelen in de rechten van het in Amerika verfilmde boek over de Heineken-kidnap. Hij ziet zijn zus Astrid als kwade genius. ,,Een gluiperd, gemener dan de zee diep is”, zei hij.

Holleeder was de eerste dertig dagen van zijn proces veel en uitvoerig aan het woord. Hij nam de rechtbank mee naar de Amsterdamse onderwereld in de jaren tachtig en negentig, vertelde hoe de hazen liepen en maakte zijn eigen rol en positie klein. Nee, hij was niet de ‘boef der boeven’ zoals is geschetst, maar was ,,onderdanig” aan erkende, zware criminelen als John Mieremet en Sam Klepper.

In het verweer tegen alle beschuldigingen, was hij consequent: hij heeft er nooit belang bij gehad mensen uit de weg te ruimen, moorden is niet zijn ding: ,,Ik ben een boef, een grote boef, maar geen beest.” Anderen hebben die doden op hun kerfstok. ,,Ik dreig, maar doe niks. Ik ben een blaffende hond, die niet bijt.” Hij is ,,onschuldig, maar nu wel zwaar de lul”, zei hij.

Na donderdag ligt zijn proces stil tot maandag 3 september.