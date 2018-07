Boze burgers zetten schop in ‘te hoge’ dijk

Boze inwoners van Aijen hebben donderdag de schop gezet in een volgens hen te hoge dijk rond het kleine Noord-Limburgse dorpje. Die dijk is volgens hen tot 40 centimeter hoger dan het Waterschap zou hebben gecommuniceerd. Daardoor wordt de inwoners van het dorpje het uitzicht op de Maas ontnomen. De mensen zijn zo kwaad dat ze met een man of twintig de schop in de dijk hebben gestoken.

Enkele inwoners waren eerder procedures begonnen tegen het schap. Toen ze hoorden dat de dijk maar 40 centimeter zou worden opgehoogd en ze dus zicht op de Maas zouden blijven houden, trokken ze hun gang naar de rechter in. Nu blijkt dat de dijken meer dan de afgesproken 40 centimeter zijn opgehoogd, zijn ze woedend.

Een gang naar de rechter is nu niet meer mogelijk. Volgens de boze inwoners heeft het schap willens en wetens mensen fout geïnformeerd om juridische procedures te stoppen.