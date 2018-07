Miljoen voor landen rond NAVO-gebied

Het kabinet steekt 1 miljoen euro in versterking van de landen aan de grens van het Europese NAVO-gebied. Het geld gaat naar projecten in Jordanië, Tunesië, Irak, Oekraïne en Georgië via een NAVO-opbouwfonds en moet ze weerbaarder maken tegen dreigingen als terrorisme.

In Georgië wordt er een militaire academie mee opgezet en in Irak wordt het ingezet voor trainingen om achtergelaten explosieven op te ruimen. Naar Oekraïne gaat extra geld voor de revalidatie van soldaten en het opruimen van explosieven.

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok maakte de bijdrage donderdag bekend op de NAVO-top in Brussel. ,,Nederland investeert op deze manier in de stabiliteit rondom Europa, en daarmee in onze eigen veiligheid. NAVO is en blijft de beste garantie voor onze collectieve veiligheid.’’