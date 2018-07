Koninklijk gezin poseert bij Villa Eikenhorst

Het koninklijk gezin poseert vrijdag voor de pers. Dat gebeurt bij Villa Eikenhorst op landgoed De Horsten in Wassenaar waar koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun drie dochters Amalia, Alexia en Ariane wonen.

Twee keer per jaar is er een geregisseerde fotosessie voor de verzamelde media. In de wintermaanden is het fotomoment in het Oostenrijkse Lech als het gezin aan de wintersportvakantie begint en in de zomer doorgaans in Wassenaar. Vorig jaar werd daarvan afgeweken en vond de zomersessie plaats aan de Kagerplassen in het Zuid-Hollandse Warmond.

De fotosessies komen voort uit de zogeheten mediacode. Die is erop gericht leden van het Koninklijk Huis in hun privéleven te beschermen en te voorkomen dat ‘paparazzi’ jacht op hen maken. Zo moeten de prinsesjes ongestoord naar school kunnen gaan en een relatief ongestoord privéleven kunnen leiden.

Media die de persoonlijke levenssfeer van de leden van het Koninklijk Huis respecteren worden uitgenodigd voor mediamomenten, meldt de website van het Koninklijk Huis. Wie de privacy schendt, loopt het risico niet meer te worden uitgenodigd voor fotomomenten als die van vrijdag.