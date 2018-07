In Leiderdorp is een dode man gevonden in een tuin van een huis aan de Dijkwacht. Hoe deze man is overleden en wie hij is, wordt onderzocht, zegt een woordvoerder van de politie.

Buurtbewoners zeggen dat ze in de nacht schoten of knallen hebben gehoord. Die verklaringen worden meegenomen in het onderzoek.