‘Politie wekte stel waar Ivana Smit verbleef’

Het Amerikaanse echtpaar waar de Nederlandse Ivana Smit verbleef is naar eigen zeggen door de politie gewekt nadat het lichaam van het achttienjarige model was gevonden. De manager van het appartementencomplex zegt echter al eerder geluiden uit het huis te hebben gehoord. Momenteel loopt er in de Maleisische rechtbank een procedure om te achterhalen of haar dood een misdrijf was.

Het model was afgelopen december gaan feesten met het stel en daarna mee naar hun appartement in Kuala Lumpur gegaan. Daar is zij van het balkon op de twintigste verdieping veertien etages naar beneden gevallen.

Nadat het lichaam van de jonge vrouw was gevonden, hebben de politie en de manager van het gebouw een paar keer bij het Amerikaanse echtpaar aan de deur gestaan. Ze deden rond 17.00 uur open en verklaarden dat ze net wakker waren. Volgens de manager zijn er echter eerder ook al geluiden binnen gehoord.

Volgens advocaat Sébas Diekstra, die de nabestaanden van Smit bijstaat, lijkt het verhaal van de manager te impliceren dat het echtpaar niet sliep, zoals zij zelf verklaarden. ,,Dit moet grondig onderzocht worden, met name om de betrouwbaarheid van die verklaring van het echtpaar te kunnen toetsen.’’

In totaal heeft de zogeheten Coroner’s Court acht zittingsdagen gepland. Woensdag was de eerste dag, toen werd een bezoek gebracht aan het appartement waar Smit de fatale avond en nacht was en het balkon waar ze naar haar val op terecht was gekomen. Vrijdag tijdens de tweede zittingsdag verklaarde onder anderen de manager van het complex.

Het Amerikaanse echtpaar wordt volgende week in de rechtbank gehoord, net als de familie van Smit. De week daarna komt onder anderen de Nederlandse patholoog-anatoom Frank van de Goot aan het woord. Hij vond na onderzoek aanwijzingen dat Smit mogelijk al voor haar val was overleden en dat ze toen al letsel had.

Smit overleed op 7 december vorig jaar na een val van een balkon. Haar familie gelooft niet dat ze door een ongeval om het leven is gekomen.

De Coroner’s Court is een speciale procedure binnen het Maleisische rechtssysteem. Daarin wordt gekeken hoe Smit is gestorven en of er mogelijk iemand strafrechtelijk betrokken is bij haar dood.