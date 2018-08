Jeugdauteur Siny van Iterson overleden

Jeugdboekenschrijfster Siny van Iterson is overleden. Dat heeft haar familie gemeld in een overlijdensadvertentie. Van Iterson werd geboren op Curaçao, maar bracht een groot deel van haar leven door in Nederland. Ook woonde ze een tijd in Colombia. Van Iterson overleed in Den Haag op 98-jarige leeftijd.

Onder haar romans waren Schaduw over Chocamata, Voetspoor in de Andes, In de greep van de Rio Negro en De smokkelaars van Buenaventura. De adjudant van de vrachtwagen (1967) werd in 1968 uitgeroepen tot beste kinderboek. In 1971 kreeg Van Iterson de Zilveren Griffel voor Het gouden suikerriet (1970). Een jaar later werd ze genomineerd voor de Hans Christian Andersenprijs. Haar laatste jeugdroman, Het Quimbaya-goud, verscheen in 1985.