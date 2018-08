Nederlander (28) verongelukt in El Salvador

Door een verkeersongeluk in El Salvador is de 28-jarige man uit Zutphen om het leven gekomen. De taxi waarin hij met zijn 25-jarige vriendin zat, werd op weg naar het vliegveld aangereden door een auto die op de verkeerde weghelft reed. Dat laten de ouders van het slachtoffer zaterdag in een verklaring weten aan de krant De Stentor.

Het ongeluk gebeurde afgelopen donderdag. Zijn vriendin raakte lichtgewond. Ze waren op weg naar het vliegveld om terug naar Nederland te vliegen na drie weken vakantie in Midden-Amerika.

,,Omstreeks 3 uur ’s nachts plaatselijke tijd raakte een tegemoetkomende auto van de weghelft. De politie heeft vastgesteld dat de bestuurder dronken was. De taxichauffeur van Gerben en Anouk probeerde de tegemoetkomende auto te ontwijken, waardoor de taxi in de flank werd geraakt. Gerben was op slag dood”, aldus de verklaring van de ouders.