Glennis Grace verder in America’s Got Talent

Glennis Grace heeft de halve finales bereikt van talentenjacht America’s Got Talent. De zangeres kreeg genoeg stemmen van het Amerikaanse publiek om de volgende ronde te bereiken.

Tijdens de bekendmaking van de uitslag, waarin het ging tussen Grace en comedian Samuel J. Comroe, riep presentatrice Tyra Banks om dat beide acts door waren. De Nederlandse zangeres leek dat niet te begrijpen, en liep al teleurgesteld het podium af. Banks riep Grace toen terug. ,,Hoorde je wel wat ik zei?”

De liveshow vond in de nacht van dinsdag op woensdag plaats. Na haar optreden waren de juryleden lovend over Grace. Kijkers hadden vervolgens de hele dag om te stemmen. Grace zat bij de vijf acts waar het meest op was gestemd.

De halve finales vinden plaats op 4 en 11 september. Pas na de laatste kwartfinale volgende week wordt bekend op welke datum Grace weer in actie komt.