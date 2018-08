Zaak tegen No Surrender-oprichter Otto begint

Na een aantal keren op het laatste moment te zijn opgeschort, een (afgewezen) wrakingsverzoek en het neerleggen van de verdediging, gaat donderdag dan toch de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de oprichter van motorclub No Surrender Klaas Otto beginnen. Voor de zaak zijn deze en volgende week in totaal vijf zittingsdagen uitgetrokken. Ook medeverdachte Janus de V. staat deze dagen terecht. De strafeisen staan gepland voor dinsdag.

Otto wordt verdacht van onder meer witwassen, afpersing en bedreiging. Volgens justitie is Otto een ,,beroepscrimineel” die een ,,waar schrikbewind” voerde.

De vijftigjarige Otto uit Bergen op Zoom kwam afgelopen april op vrije voeten, weliswaar met enkelband en inlevering van zijn paspoort, na een voorarrest van ruim anderhalf jaar. Hij was eerder al eens vrijgelaten uit voorlopige hechtenis, maar werd toen binnen een week weer opgepakt omdat hij de voorwaarden had geschonden.

In de aanloop naar de zaak werd de motorclub-oprichter ook nog verdacht van het beramen van een aanslag op officier van justitie Greetje Bos, maar daar wordt hij wegens onvoldoende bewijs nu niet meer voor vervolgd. Bos was een van de aanklagers in zijn zaak. Otto zou opdracht gegeven hebben om haar te vermoorden. Bos is inmiddels geen officier van justitie meer.

Otto legde zich overigens niet neer bij de beslissing van het OM om hem hiervoor niet meer te vervolgen. Hij meent dat hij volledig moet worden vrijgepleit en dat het OM moet erkennen dat hij ten onrechte als verdachte is aangemerkt.