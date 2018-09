Bezoek Wilders aan Antwerpen kalm verlopen

Een bezoek van PVV-leider Geert Wilders aan Antwerpen is zonder incidenten verlopen. De politie was massaal aanwezig op de Vogelenmarkt waar Wilders en de leider van het extreemrechtse Vlaams Belang, Filip Dewinter, een Hollandse haring en kaas weghapten.

Wilders zei desgevraagd dat er geen sprake van was dat hij met het bezoek wilde provoceren. De Vlaamse havenstad telt veel inwoners van allochtone afkomst. Een eenzame actievoerder met het bord “Antwerpen is van iedereen” werd volgens persbureau BELGA op afstand gehouden.

De PVV-leider was door Dewinter uitgenodigd om de verkiezingscampagne van de anti-islampartij te ondersteunen. Half oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Belgiƫ. Nederlanders die in Antwerpen als inwoner staan ingeschreven mogen stemmen voor de gemeenteraad.

De veiligheidsmaatregelen rond het bezoek waren verscherpt ondanks dat Wilders zijn geplande cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed donderdag afblies. Hij heeft dat vooral besloten vanwege het gevaar dat de Nederlandse militairen in Afghanistan lopen, zei hij zondag tegen De Telegraaf. Hij wil niet later alsnog een nieuwe cartoonwedstrijd uitschrijven, zei hij.

Na de wandeling hield Wilders een toespraak voor een klein gezelschap en introduceerde Dewinter een Nederlandse kandidaat op de Vlaams Belang-lijst. Er werden ook bloemen gelegd bij het standbeeld van Willem van Oranje.