Een jongetje is in de Utrechtse wijk Kanaleneiland van de vierde verdieping van een wooncomplex naar beneden gevallen. Het kind is gewond naar een ziekenhuis vervoerd. Hoe hij er momenteel aan toe is, kon de politie niet zeggen.

Een traumahelikopter kwam ter plaatse om hulp te verlenen. Over de oorzaak van de val aan de Gasperilaan is nog niets bekend. De politie onderzoekt het incident.