Weer spookrijders op de bon

Bij de Sluiskiltunnel in Zeeland heeft de politie zondagavond drie automobilisten bekeurd voor spookrijden. Zowel de Sluiskiltunnel als de Westerscheldetunnel was vanwege een brand afgesloten en enkele bestuurders keerden op de N61 hun voertuig om en reden tegen het verkeer in. Drie kregen een bekeuring.

De afgelopen dagen slingerde de politie al tientallen spookrijders op de bon op de A13 (Den Haag-Rotterdam) en op de A8 bij de afrit Oostzaan. Ook hier keerden bestuurders hun voertuig om op de snelweg, op- of afrit.

Het Openbaar Ministerie (OM) bepaalt de hoogte van de bekeuring. Die kan oplopen tot 640 euro.