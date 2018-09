Breda in teken van magie bij Magic Festival

Goochelaars en illusionisten verzamelen zich binnenkort in Breda voor de eerste editie van het Magic Festival. Het evenement, dat een week duurt, begint op zaterdag 29 september met een Magic Stunt op de Grote Markt. Volgens de organisatie is het voor het eerst dat in Nederland zo’n soort festival plaatsvindt.

Gedurende de week is er onder meer een straatfestival, een magische stadstoer, kinderactiviteiten en trekken magiërs vanuit de hele wereld in de binnenstad van café naar café waar ze hun kunsten vertonen. Op vrijdag 5 oktober is het Chassé Theater het toneel van de Dutch Magic Awards, waarbij vijf acts strijden om de titel Best Magician 2018.

Veel van de shows en activiteiten zijn gratis toegankelijk. Voor een aantal, zoals het evenement in het Chassé Theater, zijn kaartjes te koop.