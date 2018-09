De Douane heeft vrijdag bij een bedrijf in de haven van Vlissingen 350 kilo cocaïne gevonden in een lading bananen. De drugs, met een straatwaarde van bijna 9 miljoen euro, zijn in beslag genomen en vernietigd.

De bananen kwamen uit Ecuador. Het Openbaar Ministerie, Douane, Zeehavenpolitie en de FIOD onderzoeken de zaak.