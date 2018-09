Hennis hamert op internationale samenwerking

Ex-minister Jeanine Hennis heeft woensdag afscheid genomen van de Tweede Kamer. Zij gaat voor de Verenigde Naties aan de slag in Irak. In haar afscheidsbrief, voorgelezen door Kamervoorzitter Khadija Arib, benadrukt de VVD-politica het belang van internationale samenwerking.

Hennis, die vorig jaar na bijna vijf jaar als minister van Defensie, terugkeerde in de Kamer, waarschuwt dat de problemen in de wereld ingewikkeld zijn en de oplossing zelden eenvoudig is. ,,Onder de streep is de waarde van samenwerken immens”, schrijft zij. Ze constateert echter ook ,,dat het bestaansrecht van internationale instituten en samenwerkingsverbanden steeds vaker in twijfel wordt getrokken.”

Het is volgens Hennis ,,niet zonder risico’s” om internationale organisaties te gebruiken als zondebok voor onwelgevallige zaken. ,,Al dan niet aangemoedigd door zij die een karikatuur maken van wat er in Den Haag, in Brussel of bijvoorbeeld in New York gebeurt”, aldus de toekomstige VN-gezante in Irak.

Arib zei het jammer te vinden dat met Hennis opnieuw een volksvertegenwoordiger voortijdig uit de Kamer vertrekt. ,,In dit geval zelfs iemand die bij de laatste verkiezingen 150.000 voorkeursstemmen heeft gekregen”, aldus de Kamervoorzitter. Wel noemde zij de nieuwe functie van Hennis ,,een grote felicitatie waard”.

Verder roemde Arib de ,,waardigheid” die Hennis toonde rond het dodelijke mortierongeval in Mali waar zij als minister mee te maken kreeg. Zij moest na een kritisch rapport aftreden, maar deed dat niet voordat zij in een debat verantwoording had afgelegd aan de Kamer. ,,Hoe moeilijk het voor jou persoonlijk ook was, je liet zien hoe belangrijk staatsrechtelijke zuiverheid voor jou is”, aldus Arib.