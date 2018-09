OM overweegt nieuw verwantschapsonderzoek

In een poging een serieverkrachter bij Valkenswaard te vinden, wordt mogelijk opnieuw een groot DNA-verwantschapsonderzoek gehouden. Ditmaal zouden daarvoor 12.000 mannen worden opgeroepen om DNA af te staan voor onderzoek. Het Openbaar Ministerie in Oost-Brabant is zich daarover aan het beraden, zo bevestigde een woordvoerster van het OM een bericht in De Telegraaf.

Onlangs werd zo’n groot onderzoek nog gehouden in de moordzaak Nicky Verstappen. Bij verwantschapsonderzoek kan de dader ook via familie worden opgespoord.

De afgelopen tijd is in de verkrachtingszaak in stilte een gewoon DNA-onderzoek gehouden waarbij 65 mensen lichaamsmateriaal afstonden. Het ging om mannen die in de buurt wonen of destijds woonden en werden geboren tussen 1954 en 1973. Er was hierin geen match.

De verkrachter sloeg mogelijk twaalf keer toe tussen 1989 en 2010 in de omgeving van Valkenswaard en Veldhoven.